bin Güney Kore wonundan Makau patacasına

Reel döviz kuru ile KRW → MOP çevirin

1,000₩ KRW = 0,005746MOP$ MOP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KRW → MOP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MOP
1 KRW → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00580,0061
Düşük0,00570,0057
Ortalama0,00580,0059
Değişim-1.67%-4.61%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KRW → MOP istatistikleri

KRW → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0058, en düşük 0,0057 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0058 oldu. KRW → MOP kurundaki değişiklik -1.67 değerindeydi.

KRW → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0061, en düşük 0,0057 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0059 oldu. KRW → MOP kurundaki değişiklik -4.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Makau Patakası
1 KRW0,00575 MOP
5 KRW0,02873 MOP
10 KRW0,05746 MOP
20 KRW0,11493 MOP
50 KRW0,28732 MOP
100 KRW0,57464 MOP
250 KRW1,43659 MOP
500 KRW2,87319 MOP
1000 KRW5,74638 MOP
2000 KRW11,49276 MOP
5000 KRW28,73190 MOP
10000 KRW57,46380 MOP
20000 KRW114,92760 MOP
30000 KRW172,39140 MOP
40000 KRW229,85520 MOP
50000 KRW287,31900 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Güney Kore Wonu
1 MOP174,02300 KRW
5 MOP870,11500 KRW
10 MOP1.740,23000 KRW
20 MOP3.480,46000 KRW
50 MOP8.701,15000 KRW
100 MOP17.402,30000 KRW
250 MOP43.505,75000 KRW
500 MOP87.011,50000 KRW
1000 MOP174.023,00000 KRW
2000 MOP348.046,00000 KRW
5000 MOP870.115,00000 KRW
10000 MOP1.740.230,00000 KRW