Komor frangından Macar forintine

Reel döviz kuru ile KMF → HUF çevirin

1.000 kmf
790 huf

1.00000 KMF = 0.79039 HUF

09:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854891.072989.08321.452121.651760.94761518.3089
1 GBP1.1697411.255104.2031.698581.932111.1084621.4164
1 USD0.932050.796813183.03031.353451.539530.8832517.0649
1 INR0.01122550.009596650.012043810.01630070.01854180.01063770.205526

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Komor frangından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Macar Forinti
1 KMF0.79039 HUF
5 KMF3.95193 HUF
10 KMF7.90387 HUF
20 KMF15.80774 HUF
50 KMF39.51935 HUF
100 KMF79.03870 HUF
250 KMF197.59675 HUF
500 KMF395.19350 HUF
1000 KMF790.38700 HUF
2000 KMF1580.77400 HUF
5000 KMF3951.93500 HUF
10000 KMF7903.87000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Komor Frangı
2000 HUF2530.40000 KMF
5000 HUF6326.00000 KMF
10000 HUF12652.00000 KMF
15000 HUF18978.00000 KMF
20000 HUF25304.00000 KMF
30000 HUF37956.00000 KMF
40000 HUF50608.00000 KMF
50000 HUF63260.00000 KMF
60000 HUF75912.00000 KMF
100000 HUF126520.00000 KMF
150000 HUF189780.00000 KMF
200000 HUF253040.00000 KMF