Kırgızistan somundan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile KGS → NOK çevirin

1.000 kgs
118,35 nok

1.00000 KGS = 0.11835 NOK

08:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1 USD10.7967181.353351.53870.9317583.02633.672850.88355
1 GBP1.2551511.698661.93131.16949104.214.609981.10893
1 CAD0.7389070.588711.136960.68847661.34872.71390.652861
1 AUD0.64990.5177870.87954210.60554453.95882.386990.574219

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Kırgızistan somundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

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KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Norveç Kronu
1 KGS0.11835 NOK
5 KGS0.59174 NOK
10 KGS1.18347 NOK
20 KGS2.36694 NOK
50 KGS5.91735 NOK
100 KGS11.83470 NOK
250 KGS29.58675 NOK
500 KGS59.17350 NOK
1000 KGS118.34700 NOK
2000 KGS236.69400 NOK
5000 KGS591.73500 NOK
10000 KGS1183.47000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Kırgızistan Somu
1 NOK8.44975 KGS
5 NOK42.24875 KGS
10 NOK84.49750 KGS
20 NOK168.99500 KGS
50 NOK422.48750 KGS
100 NOK844.97500 KGS
250 NOK2112.43750 KGS
500 NOK4224.87500 KGS
1000 NOK8449.75000 KGS
2000 NOK16899.50000 KGS
5000 NOK42248.75000 KGS
10000 NOK84497.50000 KGS