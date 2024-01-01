Kırgızistan somundan Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile KGS → BHD çevirin

1.000 kgs
4,220 bhd

1.00000 KGS = 0.00422 BHD

08:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1 USD10.7967811.353351.539050.9318583.02663.672850.88335
1 GBP1.2550511.698521.931591.1695104.2034.609611.10869
1 CAD0.7389070.58874711.137220.6885461.34892.71390.652714
1 AUD0.649750.5177080.87933910.60546153.94652.386430.573957

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kırgızistan somundan Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Bahreyn Dinarı
1 KGS0.00422 BHD
5 KGS0.02110 BHD
10 KGS0.04220 BHD
20 KGS0.08441 BHD
50 KGS0.21101 BHD
100 KGS0.42203 BHD
250 KGS1.05506 BHD
500 KGS2.11013 BHD
1000 KGS4.22026 BHD
2000 KGS8.44052 BHD
5000 KGS21.10130 BHD
10000 KGS42.20260 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Kırgızistan Somu
1 BHD236.95200 KGS
5 BHD1184.76000 KGS
10 BHD2369.52000 KGS
20 BHD4739.04000 KGS
50 BHD11847.60000 KGS
100 BHD23695.20000 KGS
250 BHD59238.00000 KGS
500 BHD118476.00000 KGS
1000 BHD236952.00000 KGS
2000 BHD473904.00000 KGS
5000 BHD1184760.00000 KGS
10000 BHD2369520.00000 KGS