Jersey poundundan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile JEP → NOK çevirin

1.000 jep
13.286,60 nok

1.00000 JEP = 13.28660 NOK

07:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073389.10531.453521.653010.94921518.3292
1 GBP1.1696811.25545104.2271.700191.933541.1102821.4398
1 USD0.93170.796527183.01991.354251.540120.8843517.0774
1 INR0.01122270.009594410.012045310.01631240.01855120.01065230.205702

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Jersey poundundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Norveç Kronu
1 JEP13.28660 NOK
5 JEP66.43300 NOK
10 JEP132.86600 NOK
20 JEP265.73200 NOK
50 JEP664.33000 NOK
100 JEP1328.66000 NOK
250 JEP3321.65000 NOK
500 JEP6643.30000 NOK
1000 JEP13286.60000 NOK
2000 JEP26573.20000 NOK
5000 JEP66433.00000 NOK
10000 JEP132866.00000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Jersey poundu
1 NOK0.07526 JEP
5 NOK0.37632 JEP
10 NOK0.75264 JEP
20 NOK1.50528 JEP
50 NOK3.76321 JEP
100 NOK7.52641 JEP
250 NOK18.81602 JEP
500 NOK37.63205 JEP
1000 NOK75.26410 JEP
2000 NOK150.52820 JEP
5000 NOK376.32050 JEP
10000 NOK752.64100 JEP