Jersey poundundan Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile JEP → MNT çevirin

1.000 jep
4.259.220 mnt

1.00000 JEP = 4259.22000 MNT

07:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549251.0732589.09981.453561.653060.9491118.3286
1 GBP1.1696911.2554104.2221.700251.933621.1101721.4393
1 USD0.931750.796559183.01871.354351.540240.8843517.0777
1 INR0.01122340.009594930.012045510.01631380.01855290.01065240.205709

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Jersey poundundan Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Moğol Tugriki
1 JEP4259.22000 MNT
5 JEP21296.10000 MNT
10 JEP42592.20000 MNT
20 JEP85184.40000 MNT
50 JEP212961.00000 MNT
100 JEP425922.00000 MNT
250 JEP1064805.00000 MNT
500 JEP2129610.00000 MNT
1000 JEP4259220.00000 MNT
2000 JEP8518440.00000 MNT
5000 JEP21296100.00000 MNT
10000 JEP42592200.00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Jersey poundu
1 MNT0.00023 JEP
5 MNT0.00117 JEP
10 MNT0.00235 JEP
20 MNT0.00470 JEP
50 MNT0.01174 JEP
100 MNT0.02348 JEP
250 MNT0.05870 JEP
500 MNT0.11739 JEP
1000 MNT0.23478 JEP
2000 MNT0.46957 JEP
5000 MNT1.17392 JEP
10000 MNT2.34785 JEP