5 Yeni İsrail şekelinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → CAD çevirin

5 ils
1,78 cad

1.00000 ILS = 0.35633 CAD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → CAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 CAD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kanada Doları
1 ILS0.35633 CAD
5 ILS1.78165 CAD
10 ILS3.56330 CAD
20 ILS7.12660 CAD
50 ILS17.81650 CAD
100 ILS35.63300 CAD
250 ILS89.08250 CAD
500 ILS178.16500 CAD
1000 ILS356.33000 CAD
2000 ILS712.66000 CAD
5000 ILS1781.65000 CAD
10000 ILS3563.30000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 CAD2.80639 ILS
5 CAD14.03195 ILS
10 CAD28.06390 ILS
20 CAD56.12780 ILS
50 CAD140.31950 ILS
100 CAD280.63900 ILS
250 CAD701.59750 ILS
500 CAD1403.19500 ILS
1000 CAD2806.39000 ILS
2000 CAD5612.78000 ILS
5000 CAD14031.95000 ILS
10000 CAD28063.90000 ILS