150000 Macar forintinden Mauritius rupisine
Reel döviz kuru ile HUF → MUR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Mauritius Rupisi
|2000 HUF
|241.45600 MUR
|5000 HUF
|603.64000 MUR
|10000 HUF
|1207.28000 MUR
|15000 HUF
|1810.92000 MUR
|20000 HUF
|2414.56000 MUR
|30000 HUF
|3621.84000 MUR
|40000 HUF
|4829.12000 MUR
|50000 HUF
|6036.40000 MUR
|60000 HUF
|7243.68000 MUR
|100000 HUF
|12072.80000 MUR
|150000 HUF
|18109.20000 MUR
|200000 HUF
|24145.60000 MUR