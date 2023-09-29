10 bin Macar forintinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile HUF → EGP çevirin

10000 huf
838.73 egp

1.00000 HUF = 0.08387 EGP

20:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

HUF → EGP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HUF → 0 EGP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057187.77631.435651.643250.9676518.4198
1GBP1.154211.22015101.3151.657091.89671.1168621.2609
1USD0.9460.819571183.0351.35811.554480.915317.4248
1INR0.01139260.009870190.012043110.01635580.01872080.01102310.209849

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Macar forinti

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Macar Forinti / Mısır Lirası
2000 HUF167.74640 EGP
5000 HUF419.36600 EGP
10000 HUF838.73200 EGP
15000 HUF1258.09800 EGP
20000 HUF1677.46400 EGP
30000 HUF2516.19600 EGP
40000 HUF3354.92800 EGP
50000 HUF4193.66000 EGP
60000 HUF5032.39200 EGP
100000 HUF8387.32000 EGP
150000 HUF12580.98000 EGP
200000 HUF16774.64000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Macar Forinti
1 EGP11.92280 HUF
5 EGP59.61400 HUF
10 EGP119.22800 HUF
20 EGP238.45600 HUF
50 EGP596.14000 HUF
100 EGP1192.28000 HUF
250 EGP2980.70000 HUF
500 EGP5961.40000 HUF
1000 EGP11922.80000 HUF
2000 EGP23845.60000 HUF
5000 EGP59614.00000 HUF
10000 EGP119228.00000 HUF