Guyana dolarından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile GYD → SHP çevirin

1.000 gyd
3,80 shp

1.00000 GYD = 0.00380 SHP

04:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0725589.03871.452931.654280.94965518.3332
1 GBP1.1713311.25635104.2971.701911.937771.1123621.4749
1 USD0.932350.795957183.01591.354651.542380.885417.0931
1 INR0.01123110.0095880.012045910.0163180.01857930.01066540.205902

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Guyana dolarından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guyana doları için en iyi döviz çiftleri

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guyana Doları / Saint Helena Poundu
1 GYD0.00380 SHP
5 GYD0.01901 SHP
10 GYD0.03803 SHP
20 GYD0.07606 SHP
50 GYD0.19015 SHP
100 GYD0.38029 SHP
250 GYD0.95074 SHP
500 GYD1.90147 SHP
1000 GYD3.80295 SHP
2000 GYD7.60590 SHP
5000 GYD19.01475 SHP
10000 GYD38.02950 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Guyana Doları
1 SHP262.95400 GYD
5 SHP1314.77000 GYD
10 SHP2629.54000 GYD
20 SHP5259.08000 GYD
50 SHP13147.70000 GYD
100 SHP26295.40000 GYD
250 SHP65738.50000 GYD
500 SHP131477.00000 GYD
1000 SHP262954.00000 GYD
2000 SHP525908.00000 GYD
5000 SHP1314770.00000 GYD
10000 SHP2629540.00000 GYD