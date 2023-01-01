2000 Guyana dolarından Japon yenine
Reel döviz kuru ile GYD → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Guyana dolarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Guyana Doları
|100 JPY
|140.29500 GYD
|1000 JPY
|1402.95000 GYD
|1500 JPY
|2104.42500 GYD
|2000 JPY
|2805.90000 GYD
|3000 JPY
|4208.85000 GYD
|5000 JPY
|7014.75000 GYD
|5400 JPY
|7575.93000 GYD
|10000 JPY
|14029.50000 GYD
|15000 JPY
|21044.25000 GYD
|20000 JPY
|28059.00000 GYD
|25000 JPY
|35073.75000 GYD
|30000 JPY
|42088.50000 GYD