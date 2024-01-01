Guatemala quetzalından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile GTQ → UGX çevirin

1.000 gtq
495.734 ugx

1.00000 GTQ = 495.73400 UGX

04:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537351.0725589.03431.452931.654150.9496818.3333
1 GBP1.1713211.25625104.2841.701781.937461.1123821.4733
1 USD0.932350.79602183.01181.354651.542260.8854517.0932
1 INR0.01123160.009589240.012046510.01631880.01857880.01066660.205913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guatemala quetzalından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guatemala quetzalı için en iyi döviz çiftleri

GTQ → USD

GTQ → EUR

GTQ → GBP

GTQ → INR

GTQ → JPY

GTQ → RUB

GTQ → AUD

GTQ → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Uganda Şilini
1 GTQ495.73400 UGX
5 GTQ2478.67000 UGX
10 GTQ4957.34000 UGX
20 GTQ9914.68000 UGX
50 GTQ24786.70000 UGX
100 GTQ49573.40000 UGX
250 GTQ123933.50000 UGX
500 GTQ247867.00000 UGX
1000 GTQ495734.00000 UGX
2000 GTQ991468.00000 UGX
5000 GTQ2478670.00000 UGX
10000 GTQ4957340.00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Guatemala Quetzalı
1 UGX0.00202 GTQ
5 UGX0.01009 GTQ
10 UGX0.02017 GTQ
20 UGX0.04034 GTQ
50 UGX0.10086 GTQ
100 UGX0.20172 GTQ
250 UGX0.50430 GTQ
500 UGX1.00861 GTQ
1000 UGX2.01721 GTQ
2000 UGX4.03442 GTQ
5000 UGX10.08605 GTQ
10000 UGX20.17210 GTQ