1 Gana sedisinden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile GHS → MKD çevirin

1 ghs
4,47 mkd

1,000 GHS = 4,466 MKD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Gana sedisinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GHS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GHS → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gana sedisi için en iyi döviz çiftleri

GHS → USD

GHS → CAD

GHS → EUR

GHS → ZAR

GHS → GBP

GHS → SGD

GHS → AUD

GHS → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gana Sedisi / Makedonya Dinarı
1 GHS4,46614 MKD
5 GHS22,33070 MKD
10 GHS44,66140 MKD
20 GHS89,32280 MKD
50 GHS223,30700 MKD
100 GHS446,61400 MKD
250 GHS1.116,53500 MKD
500 GHS2.233,07000 MKD
1000 GHS4.466,14000 MKD
2000 GHS8.932,28000 MKD
5000 GHS22.330,70000 MKD
10000 GHS44.661,40000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Gana Sedisi
1 MKD0,22391 GHS
5 MKD1,11954 GHS
10 MKD2,23907 GHS
20 MKD4,47814 GHS
50 MKD11,19535 GHS
100 MKD22,39070 GHS
250 MKD55,97675 GHS
500 MKD111,95350 GHS
1000 MKD223,90700 GHS
2000 MKD447,81400 GHS
5000 MKD1.119,53500 GHS
10000 MKD2.239,07000 GHS