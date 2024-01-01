1 Makedonya dinarından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile MKD → GHS çevirin

1 mkd
0,26 ghs

1,000ден MKD = 0,2615GH¢ GHS

19:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → GHS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,26190,2619
Düşük0,25420,2335
Ortalama0,25980,2504
Değişim2.86%11.99%
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1 MKD → GHS istatistikleri

MKD → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2619, en düşük 0,2542 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2598 oldu. MKD → GHS kurundaki değişiklik 2.86 değerindeydi.

MKD → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2619, en düşük 0,2335 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2504 oldu. MKD → GHS kurundaki değişiklik 11.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2751,3870,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17510,6681,2120,9641,1080,566
1 EUR1,07919,7221,49711,8141,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Gana Sedisi
1 MKD0,26150 GHS
5 MKD1,30749 GHS
10 MKD2,61498 GHS
20 MKD5,22996 GHS
50 MKD13,07490 GHS
100 MKD26,14980 GHS
250 MKD65,37450 GHS
500 MKD130,74900 GHS
1000 MKD261,49800 GHS
2000 MKD522,99600 GHS
5000 MKD1.307,49000 GHS
10000 MKD2.614,98000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Makedonya Dinarı
1 GHS3,82412 MKD
5 GHS19,12060 MKD
10 GHS38,24120 MKD
20 GHS76,48240 MKD
50 GHS191,20600 MKD
100 GHS382,41200 MKD
250 GHS956,03000 MKD
500 GHS1.912,06000 MKD
1000 GHS3.824,12000 MKD
2000 GHS7.648,24000 MKD
5000 GHS19.120,60000 MKD
10000 GHS38.241,20000 MKD