bin Gana sedisinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile GHS → JOD çevirin

1.000 ghs
54,745 jod

1,000 GHS = 0,05475 JOD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Gana sedisinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GHS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GHS → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gana sedisi için en iyi döviz çiftleri

GHS → USD

GHS → CAD

GHS → EUR

GHS → ZAR

GHS → GBP

GHS → SGD

GHS → AUD

GHS → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gana Sedisi / Ürdün Dinarı
1 GHS0,05475 JOD
5 GHS0,27373 JOD
10 GHS0,54745 JOD
20 GHS1,09490 JOD
50 GHS2,73726 JOD
100 GHS5,47452 JOD
250 GHS13,68630 JOD
500 GHS27,37260 JOD
1000 GHS54,74520 JOD
2000 GHS109,49040 JOD
5000 GHS273,72600 JOD
10000 GHS547,45200 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Gana Sedisi
1 JOD18,26650 GHS
5 JOD91,33250 GHS
10 JOD182,66500 GHS
20 JOD365,33000 GHS
50 JOD913,32500 GHS
100 JOD1.826,65000 GHS
250 JOD4.566,62500 GHS
500 JOD9.133,25000 GHS
1000 JOD18.266,50000 GHS
2000 JOD36.533,00000 GHS
5000 JOD91.332,50000 GHS
10000 JOD182.665,00000 GHS