Gürcistan larisinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile GEL → WST çevirin

1.000 gel
1.035,08 wst

1.00000 GEL = 1.03508 WST

03:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538051.0729589.06731.452941.653870.9498618.34
1 GBP1.1712311.25665104.3171.701691.937031.112521.48
1 USD0.932050.795767183.01161.354151.541430.8852517.0931
1 INR0.01122750.009586210.012046510.01631280.01856880.01066420.205912

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Gürcistan larisinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

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GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Samoa Talası
1 GEL1.03508 WST
5 GEL5.17540 WST
10 GEL10.35080 WST
20 GEL20.70160 WST
50 GEL51.75400 WST
100 GEL103.50800 WST
250 GEL258.77000 WST
500 GEL517.54000 WST
1000 GEL1035.08000 WST
2000 GEL2070.16000 WST
5000 GEL5175.40000 WST
10000 GEL10350.80000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Gürcistan Larisi
1 WST0.96611 GEL
5 WST4.83054 GEL
10 WST9.66109 GEL
20 WST19.32218 GEL
50 WST48.30545 GEL
100 WST96.61090 GEL
250 WST241.52725 GEL
500 WST483.05450 GEL
1000 WST966.10900 GEL
2000 WST1932.21800 GEL
5000 WST4830.54500 GEL
10000 WST9661.09000 GEL