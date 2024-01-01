Gürcistan larisinden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile GEL → PYG çevirin

1.000 gel
2.755.190 pyg

1.00000 GEL = 2755.19000 PYG

03:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853831.0728589.05761.452911.654230.94989518.339
1 GBP1.1711911.25655104.3071.701681.937481.1125121.4791
1 USD0.932050.79583183.01031.354251.54190.8853517.0937
1 INR0.01122870.009587120.012046710.01631420.01857480.01066550.205923

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Paraguay Guaranisi
1 GEL2755.19000 PYG
5 GEL13775.95000 PYG
10 GEL27551.90000 PYG
20 GEL55103.80000 PYG
50 GEL137759.50000 PYG
100 GEL275519.00000 PYG
250 GEL688797.50000 PYG
500 GEL1377595.00000 PYG
1000 GEL2755190.00000 PYG
2000 GEL5510380.00000 PYG
5000 GEL13775950.00000 PYG
10000 GEL27551900.00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Gürcistan Larisi
1 PYG0.00036 GEL
5 PYG0.00181 GEL
10 PYG0.00363 GEL
20 PYG0.00726 GEL
50 PYG0.01815 GEL
100 PYG0.03630 GEL
250 PYG0.09074 GEL
500 PYG0.18148 GEL
1000 PYG0.36295 GEL
2000 PYG0.72590 GEL
5000 PYG1.81475 GEL
10000 PYG3.62951 GEL