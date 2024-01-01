1 Gürcistan larisinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile GEL → NOK çevirin

1 gel
4,02 nok

1,000₾ GEL = 4,018kr NOK

01:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 GEL → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,06644,0774
Düşük3,77853,6935
Ortalama3,96423,8815
Değişim5.35%-1.02%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 GEL → NOK istatistikleri

GEL → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,0664, en düşük 3,7785 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,9642 oldu. GEL → NOK kurundaki değişiklik 5.35 değerindeydi.

GEL → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,0774, en düşük 3,6935 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,8815 oldu. GEL → NOK kurundaki değişiklik -1.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08390,6551,4961,6570,94920,226
1 GBP1,18711,286107,5981,7761,9671,12724,006
1 USD0,9230,778183,6921,3811,530,87618,673
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Norveç Kronu
1 GEL4,01832 NOK
5 GEL20,09160 NOK
10 GEL40,18320 NOK
20 GEL80,36640 NOK
50 GEL200,91600 NOK
100 GEL401,83200 NOK
250 GEL1.004,58000 NOK
500 GEL2.009,16000 NOK
1000 GEL4.018,32000 NOK
2000 GEL8.036,64000 NOK
5000 GEL20.091,60000 NOK
10000 GEL40.183,20000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Gürcistan Larisi
1 NOK0,24886 GEL
5 NOK1,24430 GEL
10 NOK2,48860 GEL
20 NOK4,97720 GEL
50 NOK12,44300 GEL
100 NOK24,88600 GEL
250 NOK62,21500 GEL
500 NOK124,43000 GEL
1000 NOK248,86000 GEL
2000 NOK497,72000 GEL
5000 NOK1.244,30000 GEL
10000 NOK2.488,60000 GEL