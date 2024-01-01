5.000 Gürcistan larisinden Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile GEL → MWK çevirin

5.000 gel
3.189.820,00 mwk

1,000₾ GEL = 638,0MK MWK

01:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek642,3580648,6300
Düşük617,5900602,0440
Ortalama634,7608626,8302
Değişim3.13%-1.64%
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1 GEL → MWK istatistikleri

GEL → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 642,3580, en düşük 617,5900 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 634,7608 oldu. GEL → MWK kurundaki değişiklik 3.13 değerindeydi.

GEL → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 648,6300, en düşük 602,0440 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 626,8302 oldu. GEL → MWK kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08390,6471,4961,6550,94920,227
1 GBP1,18711,286107,5911,7751,9641,12724,008
1 USD0,9230,778183,6731,3811,5280,87618,671
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Malavi Kvaçası
1 GEL637,96400 MWK
5 GEL3.189,82000 MWK
10 GEL6.379,64000 MWK
20 GEL12.759,28000 MWK
50 GEL31.898,20000 MWK
100 GEL63.796,40000 MWK
250 GEL159.491,00000 MWK
500 GEL318.982,00000 MWK
1000 GEL637.964,00000 MWK
2000 GEL1.275.928,00000 MWK
5000 GEL3.189.820,00000 MWK
10000 GEL6.379.640,00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Gürcistan Larisi
1 MWK0,00157 GEL
5 MWK0,00784 GEL
10 MWK0,01567 GEL
20 MWK0,03135 GEL
50 MWK0,07837 GEL
100 MWK0,15675 GEL
250 MWK0,39187 GEL
500 MWK0,78375 GEL
1000 MWK1,56749 GEL
2000 MWK3,13498 GEL
5000 MWK7,83745 GEL
10000 MWK15,67490 GEL