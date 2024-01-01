10 Gürcistan larisinden Malavi kvaçasına
Reel döviz kuru ile GEL → MWK çevirin
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|1 GEL → MWK
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|642,3580
|648,6300
|Düşük
|617,5900
|602,0440
|Ortalama
|634,7608
|626,8302
|Değişim
|3.13%
|-1.64%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 GEL → MWK istatistikleri
GEL → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 642,3580, en düşük 617,5900 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 634,7608 oldu. GEL → MWK kurundaki değişiklik 3.13 değerindeydi.
GEL → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 648,6300, en düşük 602,0440 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 626,8302 oldu. GEL → MWK kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gürcistan larisinden Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Malavi Kvaçası
|1 GEL
|637,96400 MWK
|5 GEL
|3.189,82000 MWK
|10 GEL
|6.379,64000 MWK
|20 GEL
|12.759,28000 MWK
|50 GEL
|31.898,20000 MWK
|100 GEL
|63.796,40000 MWK
|250 GEL
|159.491,00000 MWK
|500 GEL
|318.982,00000 MWK
|1000 GEL
|637.964,00000 MWK
|2000 GEL
|1.275.928,00000 MWK
|5000 GEL
|3.189.820,00000 MWK
|10000 GEL
|6.379.640,00000 MWK