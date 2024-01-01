50 Gürcistan larisinden Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile GEL → HTG çevirin

1,000₾ GEL = 48,05G HTG

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → HTG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HTG
1 GEL → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek48,264648,9378
Düşük47,678047,6780
Ortalama48,017748,3216
Değişim-0.44%-1.66%
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1 GEL → HTG istatistikleri

GEL → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 48,2646, en düşük 47,6780 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 48,0177 oldu. GEL → HTG kurundaki değişiklik -0.44 değerindeydi.

GEL → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 48,9378, en düşük 47,6780 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 48,3216 oldu. GEL → HTG kurundaki değişiklik -1.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - HTG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Haiti Gurdusu
1 GEL48,05260 HTG
5 GEL240,26300 HTG
10 GEL480,52600 HTG
20 GEL961,05200 HTG
50 GEL2.402,63000 HTG
100 GEL4.805,26000 HTG
250 GEL12.013,15000 HTG
500 GEL24.026,30000 HTG
1000 GEL48.052,60000 HTG
2000 GEL96.105,20000 HTG
5000 GEL240.263,00000 HTG
10000 GEL480.526,00000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Gürcistan Larisi
1 HTG0,02081 GEL
5 HTG0,10405 GEL
10 HTG0,20810 GEL
20 HTG0,41621 GEL
50 HTG1,04053 GEL
100 HTG2,08105 GEL
250 HTG5,20262 GEL
500 HTG10,40525 GEL
1000 HTG20,81050 GEL
2000 HTG41,62100 GEL
5000 HTG104,05250 GEL
10000 HTG208,10500 GEL