20 Gürcistan larisinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile GEL → GMD çevirin

1,000₾ GEL = 26,17D GMD

21:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → GMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GMD
1 GEL → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek26,167426,1674
Düşük25,322725,2371
Ortalama25,740025,7048
Değişim1.27%0.62%
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1 GEL → GMD istatistikleri

GEL → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26,1674, en düşük 25,3227 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 25,7400 oldu. GEL → GMD kurundaki değişiklik 1.27 değerindeydi.

GEL → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26,1674, en düşük 25,2371 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 25,7048 oldu. GEL → GMD kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - GMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Gambiya Dalaşı
1 GEL26,16740 GMD
5 GEL130,83700 GMD
10 GEL261,67400 GMD
20 GEL523,34800 GMD
50 GEL1.308,37000 GMD
100 GEL2.616,74000 GMD
250 GEL6.541,85000 GMD
500 GEL13.083,70000 GMD
1000 GEL26.167,40000 GMD
2000 GEL52.334,80000 GMD
5000 GEL130.837,00000 GMD
10000 GEL261.674,00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Gürcistan Larisi
1 GMD0,03822 GEL
5 GMD0,19108 GEL
10 GMD0,38216 GEL
20 GMD0,76431 GEL
50 GMD1,91078 GEL
100 GMD3,82155 GEL
250 GMD9,55388 GEL
500 GMD19,10775 GEL
1000 GMD38,21550 GEL
2000 GMD76,43100 GEL
5000 GMD191,07750 GEL
10000 GMD382,15500 GEL