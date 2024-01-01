10 bin Gürcistan larisinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile GEL → BHD çevirin

1,000₾ GEL = 0,1383.د.ب BHD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → BHD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BHD
1 GEL → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13860,1402
Düşük0,13710,1371
Ortalama0,13800,1387
Değişim-0.24%-1.33%
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1 GEL → BHD istatistikleri

GEL → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1386, en düşük 0,1371 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1380 oldu. GEL → BHD kurundaki değişiklik -0.24 değerindeydi.

GEL → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1402, en düşük 0,1371 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1387 oldu. GEL → BHD kurundaki değişiklik -1.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - BHD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Bahreyn Dinarı
1 GEL0,13825 BHD
5 GEL0,69126 BHD
10 GEL1,38251 BHD
20 GEL2,76502 BHD
50 GEL6,91255 BHD
100 GEL13,82510 BHD
250 GEL34,56275 BHD
500 GEL69,12550 BHD
1000 GEL138,25100 BHD
2000 GEL276,50200 BHD
5000 GEL691,25500 BHD
10000 GEL1.382,51000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Gürcistan Larisi
1 BHD7,23322 GEL
5 BHD36,16610 GEL
10 BHD72,33220 GEL
20 BHD144,66440 GEL
50 BHD361,66100 GEL
100 BHD723,32200 GEL
250 BHD1.808,30500 GEL
500 BHD3.616,61000 GEL
1000 BHD7.233,22000 GEL
2000 BHD14.466,44000 GEL
5000 BHD36.166,10000 GEL
10000 BHD72.332,20000 GEL