Falkland Adaları poundundan Samoa talasına

Reel döviz kuru ile FKP → WST çevirin

1.000 fkp
3.441,93 wst

1.00000 FKP = 3.44193 WST

02:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85381.0729589.05841.452991.653870.95000518.3407
1 GBP1.1712311.25665104.3061.701761.937031.1126821.4808
1 USD0.9320.795767183.00331.35421.541430.8854517.0937
1 INR0.01122860.009587170.012047710.0163150.01857070.01066760.20594

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Falkland Adaları poundundan Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Samoa Talası
1 FKP3.44193 WST
5 FKP17.20965 WST
10 FKP34.41930 WST
20 FKP68.83860 WST
50 FKP172.09650 WST
100 FKP344.19300 WST
250 FKP860.48250 WST
500 FKP1720.96500 WST
1000 FKP3441.93000 WST
2000 FKP6883.86000 WST
5000 FKP17209.65000 WST
10000 FKP34419.30000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Falkland Adaları Poundu
1 WST0.29053 FKP
5 WST1.45267 FKP
10 WST2.90534 FKP
20 WST5.81068 FKP
50 WST14.52670 FKP
100 WST29.05340 FKP
250 WST72.63350 FKP
500 WST145.26700 FKP
1000 WST290.53400 FKP
2000 WST581.06800 FKP
5000 WST1452.67000 FKP
10000 WST2905.34000 FKP