bin Falkland Adaları poundundan Samoa talasına

Reel döviz kuru ile FKP → WST çevirin

1.000£ FKP = 3.433WS$ WST

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → WST çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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WST
1 FKP → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.57213.6122
Düşük3.43313.4331
Ortalama3.51893.5458
Değişim-2.70%-3.66%
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1 FKP → WST istatistikleri

FKP → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.5721, en düşük 3.4331 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.5189 oldu. FKP → WST kurundaki değişiklik -2.70 değerindeydi.

FKP → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.6122, en düşük 3.4331 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.5458 oldu. FKP → WST kurundaki değişiklik -3.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - WST tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8351151.053988.98311.484951.630540.9360721.4515
1 GBP1.1974411.262106.5531.778161.95251.1208925.6873
1 USD0.948850.792393184.43221.4091.547150.8881520.3544
1 INR0.01123810.009384960.011843810.01668790.01832420.01051910.241074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Samoa Talası
1 FKP3.43308 WST
5 FKP17.16540 WST
10 FKP34.33080 WST
20 FKP68.66160 WST
50 FKP171.65400 WST
100 FKP343.30800 WST
250 FKP858.27000 WST
500 FKP1716.54000 WST
1000 FKP3433.08000 WST
2000 FKP6866.16000 WST
5000 FKP17165.40000 WST
10000 FKP34330.80000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Falkland Adaları Poundu
1 WST0.29128 FKP
5 WST1.45642 FKP
10 WST2.91284 FKP
20 WST5.82568 FKP
50 WST14.56420 FKP
100 WST29.12840 FKP
250 WST72.82100 FKP
500 WST145.64200 FKP
1000 WST291.28400 FKP
2000 WST582.56800 FKP
5000 WST1456.42000 FKP
10000 WST2912.84000 FKP