5.000 Falkland Adaları poundundan Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile FKP → MYR çevirin

1,000£ FKP = 5,646RM MYR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FKP → MYR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MYR
1 FKP → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,71015,7815
Düşük5,59185,4993
Ortalama5,65285,6420
Değişim0.47%-0.78%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FKP → MYR istatistikleri

FKP → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,7101, en düşük 5,5918 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,6528 oldu. FKP → MYR kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

FKP → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,7815, en düşük 5,4993 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,6420 oldu. FKP → MYR kurundaki değişiklik -0.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - MYR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Falkland Adaları poundundan Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Malezya Ringiti
1 FKP5,64619 MYR
5 FKP28,23095 MYR
10 FKP56,46190 MYR
20 FKP112,92380 MYR
50 FKP282,30950 MYR
100 FKP564,61900 MYR
250 FKP1.411,54750 MYR
500 FKP2.823,09500 MYR
1000 FKP5.646,19000 MYR
2000 FKP11.292,38000 MYR
5000 FKP28.230,95000 MYR
10000 FKP56.461,90000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Falkland Adaları Poundu
1 MYR0,17711 FKP
5 MYR0,88556 FKP
10 MYR1,77111 FKP
20 MYR3,54222 FKP
50 MYR8,85555 FKP
100 MYR17,71110 FKP
250 MYR44,27775 FKP
500 MYR88,55550 FKP
1000 MYR177,11100 FKP
2000 MYR354,22200 FKP
5000 MYR885,55500 FKP
10000 MYR1.771,11000 FKP