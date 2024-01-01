10 Falkland Adaları poundundan Japon yenine

Reel döviz kuru ile FKP → JPY çevirin

1,000£ FKP = 194,8¥ JPY

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → JPY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JPY
1 FKP → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek199,3820199,3820
Düşük194,8020184,8260
Ortalama197,1404193,0421
Değişim-0.18%2.23%
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1 FKP → JPY istatistikleri

FKP → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 199,3820, en düşük 194,8020 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 197,1404 oldu. FKP → JPY kurundaki değişiklik -0.18 değerindeydi.

FKP → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 199,3820, en düşük 184,8260 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 193,0421 oldu. FKP → JPY kurundaki değişiklik 2.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Japon Yeni
1 FKP194,80200 JPY
5 FKP974,01000 JPY
10 FKP1.948,02000 JPY
20 FKP3.896,04000 JPY
50 FKP9.740,10000 JPY
100 FKP19.480,20000 JPY
250 FKP48.700,50000 JPY
500 FKP97.401,00000 JPY
1000 FKP194.802,00000 JPY
2000 FKP389.604,00000 JPY
5000 FKP974.010,00000 JPY
10000 FKP1.948.020,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Falkland Adaları Poundu
100 JPY0,51334 FKP
1000 JPY5,13341 FKP
1500 JPY7,70011 FKP
2000 JPY10,26682 FKP
3000 JPY15,40023 FKP
5000 JPY25,66705 FKP
5400 JPY27,72041 FKP
10000 JPY51,33410 FKP
15000 JPY77,00115 FKP
20000 JPY102,66820 FKP
25000 JPY128,33525 FKP
30000 JPY154,00230 FKP