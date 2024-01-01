10 Falkland Adaları poundundan Japon yenine
Reel döviz kuru ile FKP → JPY çevirin
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FKP → JPY çevrim grafiği
1 FKP = 194,80200 JPY
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|1 FKP → JPY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|199,3820
|199,3820
|Düşük
|194,8020
|184,8260
|Ortalama
|197,1404
|193,0421
|Değişim
|-0.18%
|2.23%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 FKP → JPY istatistikleri
FKP → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 199,3820, en düşük 194,8020 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 197,1404 oldu. FKP → JPY kurundaki değişiklik -0.18 değerindeydi.
FKP → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 199,3820, en düşük 184,8260 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 193,0421 oldu. FKP → JPY kurundaki değişiklik 2.23 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Falkland Adaları poundundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Japon Yeni
|1 FKP
|194,80200 JPY
|5 FKP
|974,01000 JPY
|10 FKP
|1.948,02000 JPY
|20 FKP
|3.896,04000 JPY
|50 FKP
|9.740,10000 JPY
|100 FKP
|19.480,20000 JPY
|250 FKP
|48.700,50000 JPY
|500 FKP
|97.401,00000 JPY
|1000 FKP
|194.802,00000 JPY
|2000 FKP
|389.604,00000 JPY
|5000 FKP
|974.010,00000 JPY
|10000 FKP
|1.948.020,00000 JPY