10 Falkland Adaları poundundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile FKP → JOD çevirin

1.000£ FKP = 0.8948JD JOD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 FKP → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.92520.9518
Düşük0.89480.8948
Ortalama0.91560.9273
Değişim-3.24%-2.76%
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1 FKP → JOD istatistikleri

FKP → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.9252, en düşük 0.8948 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.9156 oldu. FKP → JOD kurundaki değişiklik -3.24 değerindeydi.

FKP → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.9518, en düşük 0.8948 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.9273 oldu. FKP → JOD kurundaki değişiklik -2.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8351151.053988.98311.484951.630540.9360721.4515
1 GBP1.1974411.262106.5531.778161.95251.1208925.6873
1 USD0.948850.792393184.43221.4091.547150.8881520.3544
1 INR0.01123810.009384960.011843810.01668790.01832420.01051910.241074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Ürdün Dinarı
1 FKP0.89482 JOD
5 FKP4.47410 JOD
10 FKP8.94821 JOD
20 FKP17.89642 JOD
50 FKP44.74105 JOD
100 FKP89.48210 JOD
250 FKP223.70525 JOD
500 FKP447.41050 JOD
1000 FKP894.82100 JOD
2000 FKP1789.64200 JOD
5000 FKP4474.10500 JOD
10000 FKP8948.21000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Falkland Adaları Poundu
1 JOD1.11754 FKP
5 JOD5.58770 FKP
10 JOD11.17540 FKP
20 JOD22.35080 FKP
50 JOD55.87700 FKP
100 JOD111.75400 FKP
250 JOD279.38500 FKP
500 JOD558.77000 FKP
1000 JOD1117.54000 FKP
2000 JOD2235.08000 FKP
5000 JOD5587.70000 FKP
10000 JOD11175.40000 FKP