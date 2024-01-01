bin Falkland Adaları poundundan Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile FKP → CRC çevirin

1,000£ FKP = 642,8₡ CRC

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → CRC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CRC
1 FKP → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek672,3470699,3050
Düşük642,7620642,7620
Ortalama662,5805676,3965
Değişim-4.39%-4.60%
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1 FKP → CRC istatistikleri

FKP → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 672,3470, en düşük 642,7620 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 662,5805 oldu. FKP → CRC kurundaki değişiklik -4.39 değerindeydi.

FKP → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 699,3050, en düşük 642,7620 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 676,3965 oldu. FKP → CRC kurundaki değişiklik -4.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - CRC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Kosta Rika Kolonu
1 FKP642,76200 CRC
5 FKP3.213,81000 CRC
10 FKP6.427,62000 CRC
20 FKP12.855,24000 CRC
50 FKP32.138,10000 CRC
100 FKP64.276,20000 CRC
250 FKP160.690,50000 CRC
500 FKP321.381,00000 CRC
1000 FKP642.762,00000 CRC
2000 FKP1.285.524,00000 CRC
5000 FKP3.213.810,00000 CRC
10000 FKP6.427.620,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Falkland Adaları Poundu
1 CRC0,00156 FKP
5 CRC0,00778 FKP
10 CRC0,01556 FKP
20 CRC0,03112 FKP
50 CRC0,07779 FKP
100 CRC0,15558 FKP
250 CRC0,38895 FKP
500 CRC0,77790 FKP
1000 CRC1,55579 FKP
2000 CRC3,11158 FKP
5000 CRC7,77895 FKP
10000 CRC15,55790 FKP