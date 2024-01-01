1 Fiji dolarından Özbekistan somuna
Reel döviz kuru ile FJD → UZS çevirin
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FJD → UZS çevrim grafiği
1 FJD = 5620.47000 UZS
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|1 FJD → UZS
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|5740.5500
|5816.2200
|Düşük
|5580.8000
|5580.8000
|Ortalama
|5658.6653
|5700.5127
|Değişim
|-2.09%
|-0.48%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 FJD → UZS istatistikleri
FJD → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5740.5500, en düşük 5580.8000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5658.6653 oldu. FJD → UZS kurundaki değişiklik -2.09 değerindeydi.
FJD → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5816.2200, en düşük 5580.8000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5700.5127 oldu. FJD → UZS kurundaki değişiklik -0.48 değerindeydi.
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Fiji dolarından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Fiji Doları / Özbekistan Somu
|1 FJD
|5620.47000 UZS
|5 FJD
|28102.35000 UZS
|10 FJD
|56204.70000 UZS
|20 FJD
|112409.40000 UZS
|50 FJD
|281023.50000 UZS
|100 FJD
|562047.00000 UZS
|250 FJD
|1405117.50000 UZS
|500 FJD
|2810235.00000 UZS
|1000 FJD
|5620470.00000 UZS
|2000 FJD
|11240940.00000 UZS
|5000 FJD
|28102350.00000 UZS
|10000 FJD
|56204700.00000 UZS