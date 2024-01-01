250 Fiji dolarından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile FJD → RSD çevirin

1,000FJ$ FJD = 48,71РСД RSD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → RSD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

RSD
1 FJD → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek48,746548,7465
Düşük47,233746,9612
Ortalama48,018647,7229
Değişim0.98%3.27%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → RSD istatistikleri

FJD → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 48,7465, en düşük 47,2337 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 48,0186 oldu. FJD → RSD kurundaki değişiklik 0.98 değerindeydi.

FJD → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 48,7465, en düşük 46,9612 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 47,7229 oldu. FJD → RSD kurundaki değişiklik 3.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - RSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Sırp Dinarı
1 FJD48,71480 RSD
5 FJD243,57400 RSD
10 FJD487,14800 RSD
20 FJD974,29600 RSD
50 FJD2.435,74000 RSD
100 FJD4.871,48000 RSD
250 FJD12.178,70000 RSD
500 FJD24.357,40000 RSD
1000 FJD48.714,80000 RSD
2000 FJD97.429,60000 RSD
5000 FJD243.574,00000 RSD
10000 FJD487.148,00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Fiji Doları
1 RSD0,02053 FJD
5 RSD0,10264 FJD
10 RSD0,20528 FJD
20 RSD0,41055 FJD
50 RSD1,02638 FJD
100 RSD2,05276 FJD
250 RSD5,13190 FJD
500 RSD10,26380 FJD
1000 RSD20,52760 FJD
2000 RSD41,05520 FJD
5000 RSD102,63800 FJD
10000 RSD205,27600 FJD