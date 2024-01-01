bin Sırp dinarından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile RSD → FJD çevirin

1.000 rsd
20,94 fjd

1,000РСД RSD = 0,02094FJ$ FJD

00:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → FJD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02120,0212
Düşük0,02070,0205
Ortalama0,02090,0209
Değişim1.38%0.46%
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1 RSD → FJD istatistikleri

RSD → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0212, en düşük 0,0207 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0209 oldu. RSD → FJD kurundaki değişiklik 1.38 değerindeydi.

RSD → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0212, en düşük 0,0205 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0209 oldu. RSD → FJD kurundaki değişiklik 0.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9350,78618,2921,3881,33783,72
1 EUR1,079120,4290,84819,7351,4981,44290,325
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,421
1 GBP1,2731,1824,098123,2791,7671,701106,546

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Fiji Doları
1 RSD0,02094 FJD
5 RSD0,10468 FJD
10 RSD0,20936 FJD
20 RSD0,41872 FJD
50 RSD1,04681 FJD
100 RSD2,09361 FJD
250 RSD5,23403 FJD
500 RSD10,46805 FJD
1000 RSD20,93610 FJD
2000 RSD41,87220 FJD
5000 RSD104,68050 FJD
10000 RSD209,36100 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Sırp Dinarı
1 FJD47,76450 RSD
5 FJD238,82250 RSD
10 FJD477,64500 RSD
20 FJD955,29000 RSD
50 FJD2.388,22500 RSD
100 FJD4.776,45000 RSD
250 FJD11.941,12500 RSD
500 FJD23.882,25000 RSD
1000 FJD47.764,50000 RSD
2000 FJD95.529,00000 RSD
5000 FJD238.822,50000 RSD
10000 FJD477.645,00000 RSD