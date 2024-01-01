250 斐济元兑塞尔维亚第纳尔

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FJ$1.000 FJD = РСД48.14 RSD

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RSD
1 FJD兑RSD过去 30 天过去 90 天
48.240248.2402
47.156646.9107
一般47.846247.5265
更改0.99%1.26%
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1 FJD 兑 RSD 统计信息

过去 30 天，FJD 兑 RSD 的表现如下：30 天高点为 48.2402，30 天低点为 47.1566。这意味着 30 天平均值为 47.8462。FJD 兑 RSD 的变化为 0.99。

过去 90 天，FJD 兑 RSD 的表现如下：90 天高点为 48.2402，90 天低点为 46.9107。这意味着 90 天平均值为 47.5265。FJD 兑 RSD 的变化为 1.26。

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热门货币

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117.6211.4960.9221.31384.0770.7681.382
1 ZAR0.05710.0850.0520.0754.7710.0440.078
1 AUD0.66811.77510.6160.87756.1840.5130.924
1 EUR1.08519.1121.62311.42491.1940.8331.499

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斐济元/塞尔维亚第纳尔汇率
1 FJD48.14140 RSD
5 FJD240.70700 RSD
10 FJD481.41400 RSD
20 FJD962.82800 RSD
50 FJD2,407.07000 RSD
100 FJD4,814.14000 RSD
250 FJD12,035.35000 RSD
500 FJD24,070.70000 RSD
1000 FJD48,141.40000 RSD
2000 FJD96,282.80000 RSD
5000 FJD240,707.00000 RSD
10000 FJD481,414.00000 RSD
塞尔维亚第纳尔/斐济元汇率
1 RSD0.02077 FJD
5 RSD0.10386 FJD
10 RSD0.20772 FJD
20 RSD0.41544 FJD
50 RSD1.03861 FJD
100 RSD2.07722 FJD
250 RSD5.19305 FJD
500 RSD10.38610 FJD
1000 RSD20.77220 FJD
2000 RSD41.54440 FJD
5000 RSD103.86100 FJD
10000 RSD207.72200 FJD