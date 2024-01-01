5.000 Fiji dolarından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile FJD → MYR çevirin

1,000FJ$ FJD = 1,964RM MYR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → MYR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MYR
1 FJD → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,96361,9773
Düşük1,90941,8719
Ortalama1,93441,9285
Değişim1.78%0.33%
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1 FJD → MYR istatistikleri

FJD → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9636, en düşük 1,9094 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9344 oldu. FJD → MYR kurundaki değişiklik 1.78 değerindeydi.

FJD → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9773, en düşük 1,8719 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9285 oldu. FJD → MYR kurundaki değişiklik 0.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - MYR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Malezya Ringiti
1 FJD1,96364 MYR
5 FJD9,81820 MYR
10 FJD19,63640 MYR
20 FJD39,27280 MYR
50 FJD98,18200 MYR
100 FJD196,36400 MYR
250 FJD490,91000 MYR
500 FJD981,82000 MYR
1000 FJD1.963,64000 MYR
2000 FJD3.927,28000 MYR
5000 FJD9.818,20000 MYR
10000 FJD19.636,40000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Fiji Doları
1 MYR0,50926 FJD
5 MYR2,54630 FJD
10 MYR5,09259 FJD
20 MYR10,18518 FJD
50 MYR25,46295 FJD
100 MYR50,92590 FJD
250 MYR127,31475 FJD
500 MYR254,62950 FJD
1000 MYR509,25900 FJD
2000 MYR1.018,51800 FJD
5000 MYR2.546,29500 FJD
10000 MYR5.092,59000 FJD