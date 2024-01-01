2.000 Fiji dolarından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile FJD → MKD çevirin

1,000FJ$ FJD = 25,68ден MKD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → MKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MKD
1 FJD → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek25,679725,6797
Düşük24,864524,7405
Ortalama25,258425,1074
Değişim1.22%2.95%
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1 FJD → MKD istatistikleri

FJD → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 25,6797, en düşük 24,8645 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 25,2584 oldu. FJD → MKD kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

FJD → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 25,6797, en düşük 24,7405 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 25,1074 oldu. FJD → MKD kurundaki değişiklik 2.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - MKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Makedonya Dinarı
1 FJD25,67970 MKD
5 FJD128,39850 MKD
10 FJD256,79700 MKD
20 FJD513,59400 MKD
50 FJD1.283,98500 MKD
100 FJD2.567,97000 MKD
250 FJD6.419,92500 MKD
500 FJD12.839,85000 MKD
1000 FJD25.679,70000 MKD
2000 FJD51.359,40000 MKD
5000 FJD128.398,50000 MKD
10000 FJD256.797,00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Fiji Doları
1 MKD0,03894 FJD
5 MKD0,19471 FJD
10 MKD0,38941 FJD
20 MKD0,77882 FJD
50 MKD1,94706 FJD
100 MKD3,89412 FJD
250 MKD9,73530 FJD
500 MKD19,47060 FJD
1000 MKD38,94120 FJD
2000 MKD77,88240 FJD
5000 MKD194,70600 FJD
10000 MKD389,41200 FJD