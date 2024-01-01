20 Makedonya dinarından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile MKD → FJD çevirin

20 mkd
0,80 fjd

1,000ден MKD = 0,03979FJ$ FJD

17:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MKD → FJD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MKD → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04030,0403
Düşük0,03930,0389
Ortalama0,03980,0396
Değişim0.81%0.49%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MKD → FJD istatistikleri

MKD → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0403, en düşük 0,0393 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0398 oldu. MKD → FJD kurundaki değişiklik 0.81 değerindeydi.

MKD → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0403, en düşük 0,0389 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0396 oldu. MKD → FJD kurundaki değişiklik 0.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2651,3870,9261,6811,3371,5370,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,1710,6681,2120,9641,1080,566
1 EUR1,07919,7161,49711,8141,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Fiji Doları
1 MKD0,03979 FJD
5 MKD0,19896 FJD
10 MKD0,39792 FJD
20 MKD0,79584 FJD
50 MKD1,98960 FJD
100 MKD3,97919 FJD
250 MKD9,94798 FJD
500 MKD19,89595 FJD
1000 MKD39,79190 FJD
2000 MKD79,58380 FJD
5000 MKD198,95950 FJD
10000 MKD397,91900 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Makedonya Dinarı
1 FJD25,13080 MKD
5 FJD125,65400 MKD
10 FJD251,30800 MKD
20 FJD502,61600 MKD
50 FJD1.256,54000 MKD
100 FJD2.513,08000 MKD
250 FJD6.282,70000 MKD
500 FJD12.565,40000 MKD
1000 FJD25.130,80000 MKD
2000 FJD50.261,60000 MKD
5000 FJD125.654,00000 MKD
10000 FJD251.308,00000 MKD