Fiji dolarından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile FJD → KES çevirin

1.000 fjd
66.130 kes

1.00000 FJD = 66.13030 KES

02:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD119.07431.54190.93191.3474583.03710.7957031.3543
1 ZAR0.052426710.08083660.04885520.07064224.353350.0417160.0710013
1 AUD0.6485512.370610.6043710.87388953.85370.5160530.878331
1 EUR1.073120.46861.6546111.4459589.10710.853861.4533

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Kenya Şilini
1 FJD66.13030 KES
5 FJD330.65150 KES
10 FJD661.30300 KES
20 FJD1322.60600 KES
50 FJD3306.51500 KES
100 FJD6613.03000 KES
250 FJD16532.57500 KES
500 FJD33065.15000 KES
1000 FJD66130.30000 KES
2000 FJD132260.60000 KES
5000 FJD330651.50000 KES
10000 FJD661303.00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Fiji Doları
1 KES0.01512 FJD
5 KES0.07561 FJD
10 KES0.15122 FJD
20 KES0.30243 FJD
50 KES0.75609 FJD
100 KES1.51217 FJD
250 KES3.78043 FJD
500 KES7.56085 FJD
1000 KES15.12170 FJD
2000 KES30.24340 FJD
5000 KES75.60850 FJD
10000 KES151.21700 FJD