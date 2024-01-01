5 Fiji dolarından Çek korunasına

Reel döviz kuru ile FJD → CZK çevirin

1,000FJ$ FJD = 10,52Kč CZK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → CZK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CZK
1 FJD → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,530810,5308
Düşük10,221110,0521
Ortalama10,378510,2752
Değişim1.16%3.76%
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1 FJD → CZK istatistikleri

FJD → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,5308, en düşük 10,2211 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,3785 oldu. FJD → CZK kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

FJD → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,5308, en düşük 10,0521 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,2752 oldu. FJD → CZK kurundaki değişiklik 3.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - CZK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 FJD10,51900 CZK
5 FJD52,59500 CZK
10 FJD105,19000 CZK
20 FJD210,38000 CZK
50 FJD525,95000 CZK
100 FJD1.051,90000 CZK
250 FJD2.629,75000 CZK
500 FJD5.259,50000 CZK
1000 FJD10.519,00000 CZK
2000 FJD21.038,00000 CZK
5000 FJD52.595,00000 CZK
10000 FJD105.190,00000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Fiji Doları
1 CZK0,09507 FJD
5 CZK0,47533 FJD
10 CZK0,95066 FJD
20 CZK1,90132 FJD
50 CZK4,75331 FJD
100 CZK9,50662 FJD
250 CZK23,76655 FJD
500 CZK47,53310 FJD
1000 CZK95,06620 FJD
2000 CZK190,13240 FJD
5000 CZK475,33100 FJD
10000 CZK950,66200 FJD