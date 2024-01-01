bin Etiyopya birrinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile ETB → WST çevirin

1,000Br ETB = 0,02230WS$ WST

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → WST çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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WST
1 ETB → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02330,0254
Düşük0,02210,0221
Ortalama0,02260,0232
Değişim-2.31%-11.37%
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1 ETB → WST istatistikleri

ETB → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0233, en düşük 0,0221 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0226 oldu. ETB → WST kurundaki değişiklik -2.31 değerindeydi.

ETB → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0254, en düşük 0,0221 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0232 oldu. ETB → WST kurundaki değişiklik -11.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - WST tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Samoa Talası
1 ETB0,02230 WST
5 ETB0,11151 WST
10 ETB0,22302 WST
20 ETB0,44604 WST
50 ETB1,11510 WST
100 ETB2,23020 WST
250 ETB5,57550 WST
500 ETB11,15100 WST
1000 ETB22,30200 WST
2000 ETB44,60400 WST
5000 ETB111,51000 WST
10000 ETB223,02000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Etiyopya Birri
1 WST44,83910 ETB
5 WST224,19550 ETB
10 WST448,39100 ETB
20 WST896,78200 ETB
50 WST2.241,95500 ETB
100 WST4.483,91000 ETB
250 WST11.209,77500 ETB
500 WST22.419,55000 ETB
1000 WST44.839,10000 ETB
2000 WST89.678,20000 ETB
5000 WST224.195,50000 ETB
10000 WST448.391,00000 ETB