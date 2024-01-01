1 Etiyopya birrinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile ETB → THB çevirin

1,000Br ETB = 0,2856฿ THB

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 ETB → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,28950,3217
Düşük0,27720,2724
Ortalama0,28180,2882
Değişim2.11%-9.40%
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1 ETB → THB istatistikleri

ETB → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2895, en düşük 0,2772 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2818 oldu. ETB → THB kurundaki değişiklik 2.11 değerindeydi.

ETB → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3217, en düşük 0,2724 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2882 oldu. ETB → THB kurundaki değişiklik -9.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Tayland Bahtı
1 ETB0,28561 THB
5 ETB1,42802 THB
10 ETB2,85605 THB
20 ETB5,71210 THB
50 ETB14,28025 THB
100 ETB28,56050 THB
250 ETB71,40125 THB
500 ETB142,80250 THB
1000 ETB285,60500 THB
2000 ETB571,21000 THB
5000 ETB1.428,02500 THB
10000 ETB2.856,05000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Etiyopya Birri
1 THB3,50134 ETB
5 THB17,50670 ETB
10 THB35,01340 ETB
20 THB70,02680 ETB
50 THB175,06700 ETB
100 THB350,13400 ETB
250 THB875,33500 ETB
500 THB1.750,67000 ETB
1000 THB3.501,34000 ETB
2000 THB7.002,68000 ETB
5000 THB17.506,70000 ETB
10000 THB35.013,40000 ETB