100 Etiyopya birrinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile ETB → MXN çevirin

1,000Br ETB = 0,1669Mex$ MXN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → MXN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MXN
1 ETB → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17010,1818
Düşük0,16310,1597
Ortalama0,16680,1689
Değişim-0.58%-2.55%
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1 ETB → MXN istatistikleri

ETB → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1701, en düşük 0,1631 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1668 oldu. ETB → MXN kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

ETB → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1818, en düşük 0,1597 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1689 oldu. ETB → MXN kurundaki değişiklik -2.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - MXN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Meksika Pesosu
1 ETB0,16687 MXN
5 ETB0,83434 MXN
10 ETB1,66869 MXN
20 ETB3,33738 MXN
50 ETB8,34345 MXN
100 ETB16,68690 MXN
250 ETB41,71725 MXN
500 ETB83,43450 MXN
1000 ETB166,86900 MXN
2000 ETB333,73800 MXN
5000 ETB834,34500 MXN
10000 ETB1.668,69000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Etiyopya Birri
1 MXN5,99271 ETB
5 MXN29,96355 ETB
10 MXN59,92710 ETB
20 MXN119,85420 ETB
50 MXN299,63550 ETB
100 MXN599,27100 ETB
250 MXN1.498,17750 ETB
500 MXN2.996,35500 ETB
1000 MXN5.992,71000 ETB
2000 MXN11.985,42000 ETB
5000 MXN29.963,55000 ETB
10000 MXN59.927,10000 ETB