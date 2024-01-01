10 Etiyopya birrinden Endonezya rupisine
Reel döviz kuru ile ETB → IDR çevirin
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ETB → IDR çevrim grafiği
1 ETB = 129,98200 IDR
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|1 ETB → IDR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|133,8210
|145,4420
|Düşük
|128,2500
|127,0840
|Ortalama
|130,0707
|132,8452
|Değişim
|-0.47%
|-8.89%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ETB → IDR istatistikleri
ETB → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 133,8210, en düşük 128,2500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 130,0707 oldu. ETB → IDR kurundaki değişiklik -0.47 değerindeydi.
ETB → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 145,4420, en düşük 127,0840 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 132,8452 oldu. ETB → IDR kurundaki değişiklik -8.89 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Etiyopya birrinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Etiyopya Birri / Endonezya Rupisi
|1 ETB
|129,98200 IDR
|5 ETB
|649,91000 IDR
|10 ETB
|1.299,82000 IDR
|20 ETB
|2.599,64000 IDR
|50 ETB
|6.499,10000 IDR
|100 ETB
|12.998,20000 IDR
|250 ETB
|32.495,50000 IDR
|500 ETB
|64.991,00000 IDR
|1000 ETB
|129.982,00000 IDR
|2000 ETB
|259.964,00000 IDR
|5000 ETB
|649.910,00000 IDR
|10000 ETB
|1.299.820,00000 IDR