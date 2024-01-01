10 bin Etiyopya birrinden Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile ETB → CLP çevirin

1,000Br ETB = 8,033$ CLP

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → CLP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CLP
1 ETB → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,13868,5780
Düşük7,78547,5727
Ortalama7,96358,0194
Değişim-0.00%-5.13%
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1 ETB → CLP istatistikleri

ETB → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,1386, en düşük 7,7854 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,9635 oldu. ETB → CLP kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

ETB → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,5780, en düşük 7,5727 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,0194 oldu. ETB → CLP kurundaki değişiklik -5.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - CLP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Şili Pesosu
1 ETB8,03325 CLP
5 ETB40,16625 CLP
10 ETB80,33250 CLP
20 ETB160,66500 CLP
50 ETB401,66250 CLP
100 ETB803,32500 CLP
250 ETB2.008,31250 CLP
500 ETB4.016,62500 CLP
1000 ETB8.033,25000 CLP
2000 ETB16.066,50000 CLP
5000 ETB40.166,25000 CLP
10000 ETB80.332,50000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Etiyopya Birri
1 CLP0,12448 ETB
5 CLP0,62241 ETB
10 CLP1,24483 ETB
20 CLP2,48966 ETB
50 CLP6,22415 ETB
100 CLP12,44830 ETB
250 CLP31,12075 ETB
500 CLP62,24150 ETB
1000 CLP124,48300 ETB
2000 CLP248,96600 ETB
5000 CLP622,41500 ETB
10000 CLP1.244,83000 ETB