10 bin Etiyopya birrinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile ETB → BHD çevirin

1.000Br ETB = 0.003090.د.ب BHD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ETB → BHD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BHD
1 ETB → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00320.0035
Düşük0.00310.0031
Ortalama0.00310.0032
Değişim-2.95%-10.62%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ETB → BHD istatistikleri

ETB → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0032, en düşük 0.0031 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0031 oldu. ETB → BHD kurundaki değişiklik -2.95 değerindeydi.

ETB → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0035, en düşük 0.0031 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0032 oldu. ETB → BHD kurundaki değişiklik -10.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - BHD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8351151.053988.98311.484951.630540.9360721.4515
1 GBP1.1974411.262106.5531.778161.95251.1208925.6873
1 USD0.948850.792393184.43221.4091.547150.8881520.3544
1 INR0.01123810.009384960.011843810.01668790.01832420.01051910.241074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Etiyopya birrinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Bahreyn Dinarı
1 ETB0.00309 BHD
5 ETB0.01545 BHD
10 ETB0.03090 BHD
20 ETB0.06180 BHD
50 ETB0.15449 BHD
100 ETB0.30899 BHD
250 ETB0.77248 BHD
500 ETB1.54495 BHD
1000 ETB3.08990 BHD
2000 ETB6.17980 BHD
5000 ETB15.44950 BHD
10000 ETB30.89900 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Etiyopya Birri
1 BHD323.63500 ETB
5 BHD1618.17500 ETB
10 BHD3236.35000 ETB
20 BHD6472.70000 ETB
50 BHD16181.75000 ETB
100 BHD32363.50000 ETB
250 BHD80908.75000 ETB
500 BHD161817.50000 ETB
1000 BHD323635.00000 ETB
2000 BHD647270.00000 ETB
5000 BHD1618175.00000 ETB
10000 BHD3236350.00000 ETB