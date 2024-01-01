20 Mısır lirasından Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → SRD çevirin

1,000E£ EGP = 0,7185$ SRD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → SRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SRD
1 EGP → SRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,71850,7185
Düşük0,67250,5895
Ortalama0,69660,6434
Değişim6.10%20.90%
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1 EGP → SRD istatistikleri

EGP → SRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7185, en düşük 0,6725 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6966 oldu. EGP → SRD kurundaki değişiklik 6.10 değerindeydi.

EGP → SRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7185, en düşük 0,5895 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6434 oldu. EGP → SRD kurundaki değişiklik 20.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - SRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Surinam Doları
1 EGP0,71846 SRD
5 EGP3,59230 SRD
10 EGP7,18459 SRD
20 EGP14,36918 SRD
50 EGP35,92295 SRD
100 EGP71,84590 SRD
250 EGP179,61475 SRD
500 EGP359,22950 SRD
1000 EGP718,45900 SRD
2000 EGP1.436,91800 SRD
5000 EGP3.592,29500 SRD
10000 EGP7.184,59000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Mısır Lirası
1 SRD1,39187 EGP
5 SRD6,95935 EGP
10 SRD13,91870 EGP
20 SRD27,83740 EGP
50 SRD69,59350 EGP
100 SRD139,18700 EGP
250 SRD347,96750 EGP
500 SRD695,93500 EGP
1000 SRD1.391,87000 EGP
2000 SRD2.783,74000 EGP
5000 SRD6.959,35000 EGP
10000 SRD13.918,70000 EGP