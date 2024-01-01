Belize dolarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile BZD → JEP çevirin

1.000 bzd
401,61 jep

1,000 BZD = 0,4016 JEP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Belize dolarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BZD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belize doları için en iyi döviz çiftleri

BZD → USD

BZD → ZAR

BZD → CAD

BZD → INR

BZD → SGD

BZD → GBP

BZD → AUD

BZD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belize Doları / Jersey poundu
1 BZD0,40161 JEP
5 BZD2,00804 JEP
10 BZD4,01607 JEP
20 BZD8,03214 JEP
50 BZD20,08035 JEP
100 BZD40,16070 JEP
250 BZD100,40175 JEP
500 BZD200,80350 JEP
1000 BZD401,60700 JEP
2000 BZD803,21400 JEP
5000 BZD2.008,03500 JEP
10000 BZD4.016,07000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Belize Doları
1 JEP2,49000 BZD
5 JEP12,45000 BZD
10 JEP24,90000 BZD
20 JEP49,80000 BZD
50 JEP124,50000 BZD
100 JEP249,00000 BZD
250 JEP622,50000 BZD
500 JEP1.245,00000 BZD
1000 JEP2.490,00000 BZD
2000 JEP4.980,00000 BZD
5000 JEP12.450,00000 BZD
10000 JEP24.900,00000 BZD