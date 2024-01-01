5.000 Bahreyn dinarından Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile BHD → BND çevirin

5.000 bhd
17.716,85 bnd

1,000.د.ب BHD = 3,543B$ BND

01:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 BHD → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,59673,6046
Düşük3,54343,5434
Ortalama3,56823,5793
Değişim-1.48%-0.99%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 BHD → BND istatistikleri

BHD → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,5967, en düşük 3,5434 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,5682 oldu. BHD → BND kurundaki değişiklik -1.48 değerindeydi.

BHD → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,6046, en düşük 3,5434 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,5793 oldu. BHD → BND kurundaki değişiklik -0.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6950,9241,6818,2241.658,91,3821,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,8210,0170,016
1 EUR1,08390,62511,81919,7331.796,261,4961,446
1 NZD0,59549,8280,55110,85987,6260,8230,795

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bahreyn dinarından Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Brunei Doları
1 BHD3,54337 BND
5 BHD17,71685 BND
10 BHD35,43370 BND
20 BHD70,86740 BND
50 BHD177,16850 BND
100 BHD354,33700 BND
250 BHD885,84250 BND
500 BHD1.771,68500 BND
1000 BHD3.543,37000 BND
2000 BHD7.086,74000 BND
5000 BHD17.716,85000 BND
10000 BHD35.433,70000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Bahreyn Dinarı
1 BND0,28222 BHD
5 BND1,41109 BHD
10 BND2,82217 BHD
20 BND5,64434 BHD
50 BND14,11085 BHD
100 BND28,22170 BHD
250 BND70,55425 BHD
500 BND141,10850 BHD
1000 BND282,21700 BHD
2000 BND564,43400 BHD
5000 BND1.411,08500 BHD
10000 BND2.822,17000 BHD