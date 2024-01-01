100 Bahreyn dinarından Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile BHD → BND çevirin

100 bhd
354,23 bnd

1,000.د.ب BHD = 3,542B$ BND

01:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 BHD → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,59673,6046
Düşük3,54343,5434
Ortalama3,56823,5793
Değişim-1.48%-0.99%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 BHD → BND istatistikleri

BHD → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,5967, en düşük 3,5434 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,5682 oldu. BHD → BND kurundaki değişiklik -1.48 değerindeydi.

BHD → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,6046, en düşük 3,5434 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,5793 oldu. BHD → BND kurundaki değişiklik -0.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6970,9231,67918,2191.650,111,3811,335
1 INR0,01210,0110,020,21819,7150,0170,016
1 EUR1,08390,64411,81819,7311.787,071,4961,446
1 NZD0,59649,8460,55110,85982,7230,8230,795

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bahreyn dinarından Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Brunei Doları
1 BHD3,54231 BND
5 BHD17,71155 BND
10 BHD35,42310 BND
20 BHD70,84620 BND
50 BHD177,11550 BND
100 BHD354,23100 BND
250 BHD885,57750 BND
500 BHD1.771,15500 BND
1000 BHD3.542,31000 BND
2000 BHD7.084,62000 BND
5000 BHD17.711,55000 BND
10000 BHD35.423,10000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Bahreyn Dinarı
1 BND0,28230 BHD
5 BND1,41151 BHD
10 BND2,82302 BHD
20 BND5,64604 BHD
50 BND14,11510 BHD
100 BND28,23020 BHD
250 BND70,57550 BHD
500 BND141,15100 BHD
1000 BND282,30200 BHD
2000 BND564,60400 BHD
5000 BND1.411,51000 BHD
10000 BND2.823,02000 BHD