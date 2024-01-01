10 bin Bulgar levasından Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile BGN → TJS çevirin

10.000 bgn
59.036,30 tjs

1,000лв BGN = 5,904SM TJS

00:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,03036,0865
Düşük5,87495,8387
Ortalama5,95055,9684
Değişim0.49%-1.97%
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1 BGN → TJS istatistikleri

BGN → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,0303, en düşük 5,8749 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9505 oldu. BGN → TJS kurundaki değişiklik 0.49 değerindeydi.

BGN → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,0865, en düşük 5,8387 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,9684 oldu. BGN → TJS kurundaki değişiklik -1.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9231,6791,3811,5271,3360,77818,218
1 EUR1,08311,8181,4951,6541,4460,84219,73
1 NZD0,5960,5510,8220,9090,7950,46310,85
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9670,56313,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Tacikistan Somonu
1 BGN5,90363 TJS
5 BGN29,51815 TJS
10 BGN59,03630 TJS
20 BGN118,07260 TJS
50 BGN295,18150 TJS
100 BGN590,36300 TJS
250 BGN1.475,90750 TJS
500 BGN2.951,81500 TJS
1000 BGN5.903,63000 TJS
2000 BGN11.807,26000 TJS
5000 BGN29.518,15000 TJS
10000 BGN59.036,30000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Bulgar Levası
1 TJS0,16939 BGN
5 TJS0,84694 BGN
10 TJS1,69387 BGN
20 TJS3,38774 BGN
50 TJS8,46935 BGN
100 TJS16,93870 BGN
250 TJS42,34675 BGN
500 TJS84,69350 BGN
1000 TJS169,38700 BGN
2000 TJS338,77400 BGN
5000 TJS846,93500 BGN
10000 TJS1.693,87000 BGN