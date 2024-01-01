1 Bulgar levasından Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile BGN → NAD çevirin

1 bgn
10,08 nad

1,000лв BGN = 10,08$ NAD

23:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,221210,5613
Düşük9,99819,8228
Ortalama10,113710,1386
Değişim-0.06%-0.94%
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1 BGN → NAD istatistikleri

BGN → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,2212, en düşük 9,9981 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,1137 oldu. BGN → NAD kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

BGN → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,5613, en düşük 9,8228 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,1386 oldu. BGN → NAD kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3370,77818,211
1 EUR1,08211,8181,4951,6541,4470,84219,712
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7960,46310,84
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9680,56313,189

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Namibya Doları
1 BGN10,07840 NAD
5 BGN50,39200 NAD
10 BGN100,78400 NAD
20 BGN201,56800 NAD
50 BGN503,92000 NAD
100 BGN1.007,84000 NAD
250 BGN2.519,60000 NAD
500 BGN5.039,20000 NAD
1000 BGN10.078,40000 NAD
2000 BGN20.156,80000 NAD
5000 BGN50.392,00000 NAD
10000 BGN100.784,00000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Bulgar Levası
1 NAD0,09922 BGN
5 NAD0,49611 BGN
10 NAD0,99222 BGN
20 NAD1,98445 BGN
50 NAD4,96112 BGN
100 NAD9,92224 BGN
250 NAD24,80560 BGN
500 NAD49,61120 BGN
1000 NAD99,22240 BGN
2000 NAD198,44480 BGN
5000 NAD496,11200 BGN
10000 NAD992,22400 BGN